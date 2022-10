Torre dell'Orologio, gli Amici della Fontana al lavoro per i meccanismi che comandano i rintocchi

I volontari dell'associazione Amici della fontana, realtà che si prende cura, della Fontana Monumentale di Faenza ma anche del meccanismo che segna le ore della Torre dell’Orologio, in questi giorni sono impegnati in un lavoro di manutenzione straordinaria. In particolare, si sta lavorando sui ‘rimandi’ del dell'orologio che comandano i rintocchi delle tre campane, quella situata al piano più basso, che viene azionata in occasione del Consiglio comunale con 32 rintocchi, uno per amministratori ammessi alla votazione, quella del piano intermedio, la campana che batte le ore e nei meccanismi di quella più in alto, che 'batte' i quarti d'ora.