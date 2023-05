Massa Lombarda festeggia la Croce Rossa illuminando la Torre dell'Orologio

La Torre dell'Orologio di Piazza Matteotti illuminata di rosso e la bandiera della Croce Rossa Italiana esposta all'esterno del Municipio fino al 14 maggio. In questa maniera il Comune di Massa Lombarda celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa, unendosi alla richiesta fatta dall'Associazione nazionale Comuni italiani. Un gesto che, insieme alle tante celebrazioni nel mondo in onore della Croce Rossa, intende sottolineare lo sforzo dell'associazione in occasioni come la guerra in Ucraina, il terremoto turco-siriano, il recente maltempo che ha colpito il territorio romagnolo, oltre all’operato quotidiano al fianco di migliaia di volontari.