Torretta incendiata dai vandali nel Parco del Delta: conclusione lavori entro la primavera 2024

La torretta incendiata a Valle Mandriole, nell’area ravennate del Parco del Delta del Po, potrebbe essere ricostruita entro la primavera del 2024. Lo riferisce l'assessore Giacomo Costantini durante la seduta del Consiglio comunale di martedì. Innescato dall'interrogazione del consigliere Renato Esposito (Fratelli d'Italia) che chiedeva informazioni su "quando si sarebbe proceduto alla ricostruzione della torretta", l'assessore ha risposto spiegando che sarebbe in corso l'aggiornamento del progetto a causa dell'adeguamento dei prezzi dei lavori pubblici. Il progetto di ricostruzione della torretta attualmente sarebbe in mano all'ufficio amministrativo del settore Ambiente che sta predisponendo la documentazione "per procedere con l'affidamento diretto in appalto integrato - ha detto Costantini - la previsione è quella di procedere con l'affidamento entro il mese di settembre e concludere i lavori entro la primavera del 2024".

La torretta, tra le più importanti del parco, fu bruciata da alcuni vandali che appiccarono un incendio. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Ravenna, giunti tempestivamente sul posto, riuscì a limitare i danni, circoscrivendo il rogo anche in termini di espansione e danno ambientale. “Un danno materiale, certo, ma questo triste episodio deve essere anche uno spunto di riflessione - disse in seguito all'accaduto Aida Morelli, presidente del Parco del Delta - In un’epoca nella quale si parla quotidianamente dell’importanza della salvaguardia del pianeta, un atto del genere deve essere condannato con fermezza perché mette in luce, in quella che è un’area naturale di enorme importanza, una scarsissima sensibilità alla tutela e valorizzazione dell’ambiente nonché alla vita dell’intera comunità del Parco. Un danno anche al turismo, con la chiusura temporanea della torretta e l’impossibilità di appassionati e turisti di poterne fruire".