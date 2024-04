Torri Hamon, la protesta di Italia Nostra non si placa: "Mancanza di partecipazione e documentazioni blindate"

Dopo la manifestazione in Darsena di domenica, martedì si tornerà a parlare della demolizione delle torri Hamon durante la seduta del Consiglio comunale di Ravenna, per il question time presentato da Lista per Ravenna. Sulla vicenda insiste Italia Nostra: "A quanto pare, non esiste alcuna perizia presentata che testimoni lo stato di degrado delle torri, che invece il sindaco ha dichiarato essere la causa del loro abbattimento". L'associazione nel frattempo ringrazia tutti i partecipanti alla manifestazione, a partire da Elisabetta Antonioni, nipote del regista Michelangelo che rese celebri le torri di raffreddamento ravennati con il suo "Deserto Rosso".

"Voci di persone generalmente non abituate alle manifestazioni di piazza, attonite per quanto sta succedendo - riferisce Italia Nostra - mancanza di partecipazione, documentazioni blindate, blitz pasquale, muro di gomma delle istituzioni, e non ultimo, il crollo di ciò che si dava per certo pochi anni fa: ovvero che il patrimonio architettonico, ingegneristico, storico e testimoniale, in particolare quello della Darsena per cui sono state per anni redatti libri ed opere, creati convegni, fatta partecipazione, dato ampio risalto in un piano urbanistico dedicato (il “POC Darsena”, appunto) rappresentasse una risorsa imprescindibile da recuperare e valorizzare, e non un fastidioso intralcio da spazzare via senza preavviso".

"Un crollo del livello culturale della città, dove, per la tutela dei nostri monumenti fu creata la prima Soprintendenza d’Italia. Il sindaco de Pascale dovrebbe preoccuparsi ma non stupirsi delle ondate di insulti di infimo livello che si stanno propagando sui social sul tema delle torri: il dibattito civile e democratico viene affossato anche dalle imposizioni calate dall’alto, dai 'non sapevo', dalle perizie sul degrado che mancano, dall’assenza di dialogo e dal mancato riconoscimento del patrimonio paesaggistico e culturale del contesto 'Darsena'. Come ha detto alla manifestazione una cittadina, ricordando sia coloro che sono periti a causa dell’inquinamento di Anic e Sarom, ma anche la necessità di non cancellarne i simboli - conclude Italia Nostra - una deriva della nostra città, priva di un 'marinaio' che possa indicarne le rotte etiche e culturali. Anche ciò che oggi riconosciamo come 'monumenti' i barbari li distruggevano: non si stupisca la classe politica del pericoloso terreno che sta preparando, e se il voto di una cittadinanza senza più riferimenti verrà perso o dirottato altrove".