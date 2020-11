Tosap, in arrivo nuove agevolazioni per i pubblici esercizi

Il Servizio Tributi del comune di Cervia comunica che relativamente alla Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) in base alla legislazione sono state previste alcune agevolazioni.

Per prima cosa le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. I pubblici esercizi interessati sono i seguenti:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

C) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

In secondo luogo i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Si invitano, pertanto, i soggetti interessati, a prendere contatto con il Servizio Tributi per la definizione della propria posizione, tramite istanza di rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto per l’anno 2020, comunicando quindi gli estremi (IBAN) ovvero per l’eventuale compensazione con quanto ancora eventualmente dovuto per l’anno 2020 e seguenti (con espressa rinuncia al rimborso).

Si ricorda che l’accesso la Servizio Tributi può avvenire unicamente previo appuntamento. Mail: serv-tributi@comunecervia.it; pec: comune.cervia@legalmail.it