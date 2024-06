Arriva il Tour de France: gli orari di chiusura di tutte le strade e le info utili

Domenica 30 giugno, nell’ambito della seconda tappa, la Cesenatico-Bologna, il Tour de France attraverserà il territorio del comune di Ravenna. Il passaggio dei corridori del più importante evento ciclistico internazionale, che per la prima volta si svolgerà in parte in Italia, con ben tre tappe, potrà essere ammirato da appassionati e turisti ed è previsto intorno alle 13/13.30, ma l’intero percorso dovrà essere chiuso al transito già dalle prime ore della mattinata, per consentire il passaggio della carovana che precede la corsa e per la collocazione della segnaletica e dei necessari presidi di protezione e sicurezza, che dovranno poi essere rimossi successivamente al passaggio della corsa, prima di poter procedere con le riaperture.

Ci potranno pertanto essere delle ricadute sull’accessibilità dei luoghi e delle attività presenti lungo il percorso e nelle aree limitrofe, delle quali si raccomanda fortemente a cittadini e operatori/gestori di attività aperte la domenica di tenere debitamente conto.

Il percorso e gli orari di chiusura

L’ingresso nel territorio del comune di Ravenna avverrà a Savio e il percorso è indicativamente suddiviso in tre tratti.

- Il primo, dal ponte sul fiume Savio lungo via Romea sud e la statale 16 Adriatica fino allo svincolo per Classe, sarà chiuso al transito dalle 9 alle 14 circa, salvo imprevisti.

- Il secondo, che riguarda l’asse viario di Classe, Ponte Nuovo, via Romea, via Cesarea, via di Roma, via Sant’Alberto, circonvallazione San Gaetanino, via Maggiore, via Faentina, Fornace Zarattini (fino all’altezza dello svincolo per l’autostrada), sarà chiuso al transito dalle 8 alle 14.30 circa, salvo imprevisti.

- Il terzo, dopo Fornace, lungo via Faentina, fino a San Michele, sarà chiuso al transito dalle 9 alle 14.30 circa, salvo imprevisti.

Inoltre, lungo l’intero percorso la sosta sarà vietata dalle 20 di sabato 29 giugno alle 16 di domenica 30. Già da questa settimana è previsto l’avvio dell’apposizione della necessaria segnaletica. Questa la pianificazione definita al momento. Qualora necessario saranno forniti aggiornamenti.

L’elenco completo delle strade attraversate dal Tour

Come detto, l’ingresso nel territorio del comune di Ravenna avverrà a Savio. Saranno coinvolti dall’attraversamento, in direzione sud – nord, oltre alla stessa Savio, Fosso Ghiaia, Classe, Ponte Nuovo, la città, Fornace Zarattini e San Michele, lungo le seguenti strade:

- via Romea sud dal ponte sul fiume Savio fino all’innesto con la statale 16 Adriatica

- strada statale 16 Adriatica

- via Romea sud dallo svincolo per Classe fino a Ponte Nuovo

- rotonda Gran Bretagna

- via Romea

- rotonda Grecia

- via Romea

- via Cesarea

- via di Roma

- via Sant’Alberto (da via di Roma a circonvallazione San Gaetanino)

- circonvallazione San Gaetanino

- via Maggiore

- via Faentina

- rotonda Svizzera

- via Faentina

- rotonda Spagna

- via Faentina

- rotonda dei Fornasari

- via Faentina

- rotonda Andorra

- via Faentina

- rotonda di San Michele

- via Faentina fino al confine col territorio di Russi

Indicazioni utili per chi deve raggiungere i lidi

I lidi nord (Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini) e quelli più centrali (Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano) saranno normalmente raggiungibili. La strada statale 16 Adriatica in direzione nord - sud sarà infatti tutta fruibile (ad eccezione dell’uscita sulla strada provinciale 253 via Faentina) fino alle uscite sulla E45, su via Dismano e anche sulla Classicana (strada statale 67). Lido di Dante sarà raggiungibile o da Lido Adriano attraverso il ponte bailey o dalla Classicana (strada statale 67), via Montebello e via Marabina.

A chi deve invece raggiungere i lidi sud (Lido di Classe e Lido di Savio) si consiglia di farlo nelle primissime ore della mattinata oppure nel pomeriggio dopo la riapertura delle strade. Dopo lo svincolo della Classicana, infatti, la statale 16 Adriatica sarà chiusa fino a Cervia; per chi deve andare verso Cervia il traffico sarà quindi deviato sulla E45 e la reimmissione sulla statale 16 avverrà attraverso la provinciale 254.

Le prime indicazioni di preavviso saranno fornite già sui pannelli presenti sulla rete autostradale. Successivamente sarà installata opportuna segnaletica di deviazione e indirizzamento. Per altre info sulle tappe italiane del Tour de France: https://www.letouritalia.it/.