Il Tour de France passa da Ravenna: chiude lo svincolo sull'A14 Dir

In occasione della seconda tappa "Cesenatico-Bologna" del Tour de France 2024, che si svolgerà domenica 30 giugno, sulla A14 Diramazione per Ravenna sarà necessario chiudere lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata e in uscita, dalle 10:00 alle 14:00 e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday