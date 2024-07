Tour de France, il sindacato di polizia: "Risposta esemplare nella gestione della sicurezza pubblica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

IL SIULP, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, Emilia-Romagna esprime vivo apprezzamento e ringraziamento a tutte le colleghe ed i colleghi che nei giorni scorsi sono stati impiegati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica per la buona riuscita delle tappe del tour de France che ha riguardato la nostra regione. Dopo giorni emozionanti nel nostro territorio che ha visto la partecipazione di centinaia di migliaia di appassionati, la carovana gialla lascia l’Emilia-Romagna. I complimenti ed il plauso vanno estesi sicuramente alle Autorità di Pubblica Sicurezza Politica e Tecnica per l’organizzazione, il coordinamento e la gestione delle fasi più critiche della kermesse. Un momento importante che ha evidenziato ancora una volta l’altissimo livello professionale e di capacità di tutti i settori della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine che ha reso possibile la buona riuscita della tappa in Emilia-Romagna con un ritorno di immagine positiva a livello internazionale. Non sono mancate criticità legate ad alcune imprevedibili contingenze, tradotte e gestite con capacità e sacrificio da parte di tutti. Il miglior coronamento per questa bella pagina non potrà che essere un meritato riconoscimento premiale alle colleghe ed i colleghi che hanno reso ciò possibile a tutti i livelli gerarchici.

Il Segretario Regionale Emilia-Romagna Siulp Giulio Graziano