Passaggio del Tour de France da Ravenna, tutte le modifiche alle linee del trasporto pubblico locale

Nella giornata di domenica, 30 giugno, in occasione del passaggio da Ravenna della seconda tappa del Tour de France, che scatterà da Cesenatico, alcune linee del trasporto pubblico locale di Ravenna subiranno modifiche o saranno sospese. A partire dalle ore 8 e indicativamente fino alle 15, in coincidenza con la chiusura delle strade coinvolte dal percorso, le linee interessate subiranno variazioni di servizio e potrebbero accumulare ritardi.

Si invitano i fruitori del servizio a consultare il sito web di Start Romagna, nella pagina dedicata https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-deviazioni-per-tour-de-france-il-30-giugno/ per verificare le modifiche previste per la linea interessata prima di mettersi in viaggio. Il normale servizio riprenderà con la progressiva riapertura delle strade.