Lo storico passaggio del Tour de France sulle strade di Ravenna e provincia

La città di Ravenna ha visto il passaggio del Tour de France 2024 intorno alle 13 - 13,30 di domenica. Nonostante il grande caldo in centinaia si sono assiapati lungo il percorso cittadino. La corsa è arrivata da Cesenatico e Cervia per poi prendere la strada della Bassa Ravennate, Faenza e quindi salire sull'Appennino faentino prinma di "sterzare" verso Bologna.

Con la partenza da Cesenatico è stata la tappa che hareso omaggio a Marco Pantani, il grande ciclista romagnolo vincitore della Grande Boucle nel 1998, lo stesso anno in cui aveva conquistato il Giro d’Italia. Ultimo in ordine cronologico a riuscirci. 200 chilometri, quindi, nel nome e nel ricordo dell’amatissimo Pirata.

“Questi sono giorni di festa. Una grande festa popolare come è giusto che sia per uno sport come il ciclismo, così amato e seguito, che va sulle strade e tra la gente. E che in Emilia-Romagna ha radici profonde. Ed è bello che gli organizzatori del Tour abbiano scelto di dedicare una tappa a Pantani, un campione che ci ha regalato emozioni indimenticabili- sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Ma questa tappa ha per noi un altro importante significato: domani i ciclisti si sfideranno nel cuore di quei territori che appena un anno fa sono stati colpiti da una delle alluvioni più gravi di sempre. Il mio augurio è che la grande vetrina del Tour possa essere anche un’occasione per dare visibilità a questi luoghi e alle loro comunità che con coraggio si sono rialzate. Se lo meritano per l’esempio di tenacia e solidarietà che hanno offerto a tutta Italia”.

Una tappa nel cuore della Romagna, dunque, nei luoghi che hanno dato al ciclismo grandi campioni. E tra i tanti anche Ercole Baldini, il treno di Forlì, vincitore di una tappa nel 1959 che è stato omaggiato a Faenza, nel luogo più vicino al suo luogo di nascita, dal direttore del Tour, Christian Prudhomme.