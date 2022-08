Tozzi, studioso della Formula Uno, a Salotto Blu: "La sfortuna non esiste, la Ferrari ha puntato solo sui motori"

Emiliano Tozzi, faentino, un passato da cantante lirico, si occupa da tempo di sport motoristici scrivendo libri e redigendo un seguitissimo blog. È uscito recentemente, per i titoli di "Minerva", il suo libro che ripercorre la biografia di Chris Amon, pilota di grande talento che non riuscì mai a vincere una gara di Formula Uno.

Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda giovedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, visibile nella intera Emilia Romagna, ha spiegato i propri convincimenti e si è soffermato sulla attualità sportiva: "Nello sport la sfortuna non esiste, ci sono sempre ragioni alla basa di successi e insuccessi. Vale per la carriera di Amon, gran pilota e gran collaudatore molto stimato da Enzo Ferrari ma con oggettivi limiti e vale per la scuderia del cavallino in questi mesi. Si veniva da anni di mancata competitività, si cercava una svolta. Si è lavorato molto sul motore, meno su altre componenti della vettura, quelle che garantiscono affidabilità. Poi ci sono gli errori dal muretto, come si dice in gergo. Eppure, con un pilota dal talento di Leclerc si potrebbe vincere ".