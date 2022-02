Tra afa, soldi e sangue: Stefano Mazzesi in libreria con il noir "Cuore di polvere"

Ci sono Ravenna, Rimini, la Riviera. Ci sono l’estate e il caldo. Ma i locali e gli stabilimenti balneari frequentati da politici e stelline dello spettacolo sono lontani. La loro presenza non si percepisce, quasi soffocata dall’altra riviera, quella fatta di personaggi e luoghi equivoci, di avidità, di superficialità. Tutto questo viene raccontato in "Cuore di polvere", il nuovo romanzo noir dello scrittore ravennate Stefano Mazzesi (edito da Clown Bianco), da poco arrivato in libreria.

La vicenda narrata in Cuore di polvere prende le mosse dal ritrovamento di tre cadaveri, a un giorno di distanza l’uno dall’altro, abbandonati accanto ad altrettante porte dell’antica cinta muraria di Ravenna. Accanto a ognuno di loro, un biglietto spiega le “ragioni” del delitto. Lo speaker radiofonico Michele Rio viene coinvolto personalmente perché amico di una delle vittime, un giornalista sportivo. Da qui partirà un’indagine personale che si affiancherà a quella dei carabinieri, e che porterà Rio a scoprire legami insospettabili di soldi, sangue e droga tra il presente e alcuni avvenimenti di vent’anni prima. In Cuore di polvere nessuno può mai ritenersi al di sopra dei sospetti, al sicuro, certo di essere dalla parte giusta. Un’instabilità che si respira lungo tutta la narrazione e che condiziona il protagonista a tal punto da fargli perdere anche i più saldi punti di riferimenti personali e professionali.

Stefano Mazzesi è nato e vive a Ravenna. Negli anni Ottanta ha lavorato come speaker radiofonico per diverse emittenti locali. L’esordio letterario avviene nel 2012, quando per Foschi Editore, nella collana I Narratori diretta da Eraldo Baldini, pubblica il romanzo Bianco come la notte, poi uscito, in edizione ampliata e riveduta, col titolo Mare bianco per Clown Bianco nel 2021. Con Nero Press ha pubblicato, nel 2015, Rosso e nero. Nel 2016, per Clown Bianco, è uscito il romanzo breve La voce dell’acqua. Cuore di polvere è il secondo romanzo, dopo Mare bianco, che vede protagonista il conduttore radiofonico Michele Rio.