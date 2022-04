Tra gli stand del salone del gusto spunta un doppio senso, Confesercenti: "Condanniamo il linguaggio sessista"

Confesercenti Ravenna ed Explicom "condannano fermamente qualsiasi utilizzo di un linguaggio sessista". Si legge in una nota: "Come organizzatori e promotori di "Bell'Italia', condanniamo fermamente qualsiasi utilizzo di un linguaggio sessista e di cattivo gusto all’interno della manifestazione, utilizzato strumentalmente a fini commerciali". Nel fine settimana il centro di Ravenna si è trasformato in un grande salone del gusto con il ritorno di “Bell’Italia” che porta stand e prelibatezze da ogni regione in piazza del Popolo.

Da uno sguardo sui social emerge che in uno stand del mercatino in Piazza del Popolo è apparso un doppio senso che non piace agli organizzatori: "La diamo calda… Hei, ma cosa avevi capito", è lo slogan lanciato per promuovere un prodotto.

"Ci rammarica - scrivono Confesercenti Ravenna e Explicom - non aver immediatamente avuto cognizione di causa della problematica ed appena riscontrati ci siamo attivati per la rimozione di qualsiasi espressione che, seppur non nelle intenzioni esplicite di chi l’ha proposta, è da considerarsi offensiva. Situazioni di questo tipo non sono in alcun modo tollerate nella città di Ravenna".