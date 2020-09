Tra i 'Babbi più belli d'Italia' premiato anche un "dolcissimo" papà ravennate

Alessio Chiriano, 37 anni di Traversetolo (Parma), è il “Babbo più Bello d’Italia 2020”. Il titolo della 26esima edizione se l’è aggiudicato sabato all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare, sbaragliando la concorrenza di altri 19 papà che si sono “dati battaglia” cimentandosi in varie prove di abilità: chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie, chi si è cimentato in originali prove “creative”, chi ha illustrato originali ricette gastronomiche e chi ha eseguito il cambio del pannolino (ovviamente, usando una bambola). “Il Babbo più Bello d’Italia” è un concorso di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per i papà con più di 56 anni, l’unico requisito per partecipare è essere papà. Tra i vincitori anche “Babbo Dolcezza” Danilo Porto, 38enne, commerciante di Lido Adriano, papà di Martina di 11 anni.

