Tra murales, restyling e videosorveglianza: nuova vita per gli uffici postali del Ravennate

Poste Italiane mette a punto una serie di interventi in quattro piccoli comuni della provincia di Ravenna. Un ATM Postamat è stato installato a Sant’Agata sul Santerno, mentre quattro località sono state interessate da progetti di decoro urbano con il restyling delle cassette rosse di impostazione, come anche quattro gli Uffici Postali in cui è stato installato il Wi-Fi gratuito. Tutti interventi realizzati nell’ambito del programma promosso dalle Poste a partire dal 2018 e continuato anche nel 2021 in favore dei Piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

Inoltre, in provincia di Ravenna, Poste Italiane ha potenziato il sistema di videosorveglianza per incrementare la sicurezza in due Uffici Postali (ubicati sempre nei Piccoli Comuni). Quattro scuole sono state abilitate al programma “Risparmio che fa scuola” e l’Ufficio Postale di Casola Valsenio è stato valorizzato con un grande murales esterno, reso possibile grazie al progetto PAINT, rendendo allo stesso tempo gli Uffici Postali ancora più accoglienti e vicini alle comunità che li ospitano.

A Casola Valsenio è raffigurato un caro personaggio fiabesco, Cappuccetto Rosso mentre imbuca una lettera che insieme a molte altre scorre lungo un tubo rosso, che termina sulla facciata dell’Ufficio Postale. Qui sono presenti diverse figure “simbolo” della consegna, dal piccione viaggiatore al postino fino all’astronauta: passato, presente e futuro del recapito. Gli indumenti dei personaggi disegnati sulla facciata e lo sfondo richiamano i colori giallo e blu di Poste Italiane.