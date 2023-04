Tra musica e figurine dei partigiani: successo per il 'Trebbo della Liberazione'

Martedì pomeriggio, in occasione della festa del 25 aprile, si è tenuto il 'Trebbo della Liberazione' in piazza a Faenza durante il quale sono state presentate le 'Figurine Solidali' dei partigiani Bruno Neri e Vittorio Bellenghi, con la partecipazione dei rappresentanti della Raggisolaris Basket Academy e delle Vecchie Glorie del Ca Faenza, con la musica popolare dei Musicanti Improvvisi. Il tutto alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Niccolò Bosi, dell'organizzatore del MEI Giordano Sangiorgi e del responsabile di Fugirine Forever Emiliano Nanni.

Soddisfatto Nanni che dichiara: "Abbiamo venduto tantissime figurine segno che l'iniziativa ha centrato il suo obiettivo e che deve proseguire, già abbiamo in mente con il Mei altre iniziative". Contento anche il presidente Bosi che conferma che questa è "una iniziativa da confermare ogni anno in Piazza a Faenza unendo la Liberazione con la musica folk e i linguaggi delle nuove generazioni". Infine Sangiorgi del Mei dichiara: "Sono contentissimo dell'invito ricevuto da Rai Tre per presentare le figurine solidali: con il nostro lavoro abbiamo fatto diventare Bruno Neri e Vittorio Bellenghi due figure di atleti partigiani famosi in tutta Italia grazie alla musica indipendente".