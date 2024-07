Tra viale Berlinguer e via Sighinolfi nascerà una nuova rotonda: al via i lavori

Cominceranno lunedì 8 luglio i lavori riguardanti l’inserimento di una rotatoria a quattro rami in corrispondenza dell’intersezione stradale tra viale Berlinguer e via Sighinolfi per un valore di 800mila euro.

“L’intervento – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte - si prefigge l’obiettivo di facilitare e velocizzare le immissioni dei veicoli in corrispondenza dell’intersezione, garantendo comunque la massima sicurezza stradale anche nei giorni di maggiore flusso e rendendo più sicuri i percorsi pedonali sia in corrispondenza della nuova rotatoria sia nelle immediate vicinanze”.

Infatti, a tale scopo, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale esistente, all’altezza del civico 14, di fronte a Engim Emilia-Romagna, è prevista la realizzazione di un’isola salvagente per i pedoni in attraversamento della carreggiata dotato di sicurled, un sistema in grado di illuminare i pedoni con contrasto positivo e un elevato illuminamento verticale che aiuta gli automobilisti a individuare la presenza di un passaggio pedonale e del pedone nelle ore notturne.

Nel tratto di viale Berlinguer compreso tra via Marconi e via Fontana, lungo circa 180 metri, è previsto un ulteriore attraversamento pedonale, all’altezza del civico 54, in asse all’aiuola spartitraffico. Anche in questo caso verrà realizzata un’isola salvagente, anch’essa dotata di sicurled e sarà chiusa l’uscita dalla sottostrada limitrofa. Infine, per migliorare la sicurezza delle utenze deboli, verrà arretrato l’attraversamento ciclo pedonale presente all’ingresso del piazzale del Commercio su via Berlinguer, in modo da avere maggiore visibilità delle strisce ciclopedonali e delle persone che lo impegnano.

L’impianto di illuminazione della rotatoria sarà di tipo esterno con una serie di pali perimetrali alla rotatoria stessa, di altezza e interasse tali da consentire una illuminazione omogenea della carreggiata stradale. È inoltre prevista la sostituzione dell’impianto di pubblica illuminazione lungo la via Berlinguer.

Il cantiere prenderà avvio con le lavorazioni relative ai due semi-anelli, (lato piazza Sighinolfi e lato via Fontana) per poi, con deviazione del traffico sui tratti di nuova realizzazione, proseguire con il completamento degli altri elementi del progetto: il disco centrale, le isole spartitraffico, la pubblica illuminazione e il collegamento di tutti i percorsi ciclopedonali alla nuova viabilità.

L’esecuzione dei lavori avverrà comunque a traffico aperto con l’istituzione di puntuali restringimenti di carreggiata. Le modifiche alla viabilità saranno regolamentate da apposita ordinanza e indicate sul posto con idonea segnaletica stradale. L’intervento è previsto nel Piano degli investimenti del 2022-2024; il costo dei lavori sarà in parte a carico all’Amministrazione comunale e in parte coperto da finanziamento regionale (Progetto “Bike to Work 2021”). La fine dei lavori è prevista nei primi mesi del 2025.