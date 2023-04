Tragico incidente durante la gara ciclistica, muore un 46enne: chi era la vittima

Non c'è stato nulla da fare per Vilmer Dalmonte, 46enne ingegnere informatico, deceduto domenica nel corso della Gran fondo le Cime di Romagna. Il ciclista amatoriale originario di Solarolo è rimasto vittima dell'incidente avvenuto sulla provinciale Modiglianese a Marradi, in provincia di Firenze. Erano da poco passate le 11,30 quando i ciclisti avevano raggiunto la località Sessana: Dalmonte, secondo le prime testimonianze, avrebbe affrontato un rettilineo di 150 metri al termine del quale anziché percorrere la curva sarebbe finito fuori strada. Al suo seguito, impegnata nella cicloturistica, c’era un’infermiera fuori servizio: immediate sono state le manovre di primo soccorso, ma dopo un lungo massaggio cardiaco non c’è stato nulla da fare per il 46enne. Restano da chiarire i motivi del fatale incidente, è possibile che si sia trattato di un malore. Dalmonte lascia una moglie e un figlio.