Tragedia in mare, perde la vita sotto gli occhi della moglie

Tragedia sulla spiaggia libera di Porto Corsini, nella mattinata di sabato, dove ha perso la vita un bagnante 75enne ravennate. Il dramma si è consumato intorno alle 9.30 quando, secondo i primi riscontri, la vittima si trovava nello specchio di mare a pochi metri dalla battigia quando è improvvisamente sparito in acqua. La moglie dell'uomo, che si trovava a riva, quando non ha più visto il marito ha dato l'allarme e il salvataggio si è tuffato trovando il corpo del 75enne riverso in mare. Portato a riva, sono iniziate le manovre di rianimazione mentre sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata che hanno proseguito per oltre mezz'ora il massaggio cardiaco ma senza risultati. Alla fine il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In spiaggia, per le pratiche di rito, è intervenuta la Guardia costiera.