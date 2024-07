Tragedia nella piazza: si chiude dentro al furgone e si toglie la vita sparandosi

Una tragedia si è verificata oggi pomeriggio in città. Intorno alle 14.30, in piazza Natalina Vacchi a Ravenna, un uomo di 67 anni ha telefonato alle forze dell'ordine comunicando la propria posizione e l'intenzione di volersi togliere la vita. All'arrivo della prima pattuglia dei Carabinieri l'uomo si è poi sparato all'interno del furgone parcheggiato nella piazza.

Stando alle prime indiscrezioni, in un primo momento il 67enne sarebbe sopravissuto al colpo. Immediatamente sono quindi accorsi sul posto i soccorsi del 118, ma una volta entrati nel furgone per la vittima ormai non c'era più nulla da fare. Subito dopo l'allarme era intervenuta sul posto bloccando la circolazione nelle vie limitrofe anche la Polizia Locale di Ravenna.