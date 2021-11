Tragedia al raduno di camper in Umbria: muore una donna del Ravennate

Sono in corso le indagini per risalire alle cause della morte di una donna di 65 anni originaria del Ravennate che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato dopo essere caduta ferendosi la testa. Come riportato da TerniToday, la vittima si trovava a Montecchio, nella provincia umbra, per partecipare insieme al marito e ad alcuni parenti a un raduno di camper.

Carabinieri e procura della Repubblica sono al lavoro per stabilire come sia avvenuto il decesso. Secondo quanto ricostruito finora, la donna era a bordo del proprio camper quando durante una manovra del marito, alla guida del veicolo, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduta fuori dal mezzo che aveva lo sportello aperto. L’impatto è stato forte e nemmeno l'intervento dei soccorsi ha potuto evitare la morte, sopraggiunta poco dopo la caduta. La procura ora potrebbe disporre l’autopsia sul corpo della donna per capire se a causare la caduta sia stato un malore oppure una tragica fatalità.