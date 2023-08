Tragedia sulla spiaggia: va in acqua per un bagno e viene stroncato da un malore

Mattinata drammatica sul litorale cervese. Mercoledì, poco prima delle 8.30, sulla spiaggia libera di Cervia, un uomo di 78 anni, di origine albanese ma residente nel territorio cervese, è morto. Pare che l'uomo avesse deciso di entrare in acqua per rinfrescarsi. Aveva fatto solo pochi metri dalla riva, quando alcuni bagnanti avrebbero visto il 78enne iniziare a sbracciarsi, come per segnalare un malore. Pochi attimi dopo l'uomo era riverso nell'acqua. Le persone presenti sono intervenute immediatamente, portando il 78enne ormai incosciente sulla riva, ma le sue condizioni sono subito apparse critiche. In quell'orario sulla spiaggia non era ancora attivo il servizio di salvataggio, quindi è stato allertato il 118, che è arrivato tempestivamente sul posto con ambulanza ed elicottero. Qui i medici hanno iniziato le manovre rianimatorie, ma dopo quasi un'ora di tentativi, non si è potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia, per far luce sull'accaduto, era presente anche il personale della Guardia Costiera e della Polizia Locale di Cervia.