Traghetto del Candiano, richieste tariffe agevolate per i residenti e gratuità per certe categorie

"Chi abita nei Lidi Nord dovrebbe fruire di un congruo sconto su tutta la gamma tariffaria del traghetto sul Canale Candiano, dal pedonale all’auto privata, pari ad almeno il 50% dei costi ordinari, utilizzando una particolare tessera elettronica o servendosi di una forma di ricarica che li identifichi come residenti. Lo stesso provvedimento potrebbe essere esteso anche ai residenti di Marina di Ravenna, sull’altro lato del canale, anche valutando l’aspetto promozionale favorevole ad un maggiore uso del traghetto come rafforzamento delle relazioni umane tra due comunità storicamente e socialmente indivisibili": è la proposta che Lista per Ravenna porta in consiglio comunale.

Inoltre "tessere di libero passaggio dovrebbero essere riconosciute a pedoni e ciclisti delle medesime località, nelle persone degli alunni frequentanti l'Istituto Scolastico Comprensivo del Mare o i nidi o altri plessi comunali presenti sul territorio, nonché ai pensionati ultra settantenni. Tale beneficio dovrebbe essere esteso ai ragazzi, comunque in età minorile, che, dovendo frequentare scuole o istituti formativi di Ravenna, pagano l’abbonamento annuale per l’autobus, che non include però l’eventuale utilizzo anche del traghetto, qualora reso necessario dal sistema di zonizzazione tariffaria stabilito da Start Romagna. Dovrebbero usufruire del libero passaggio anche gli accompagnatori delle persone con disabilità, che, pagando regolarmente le dovute tariffe per loro stesse, non dovrebbero, per pari dignità sociale, subirne il raddoppio".