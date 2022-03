Traghetto di nuovo guasto, residenti disperati: "Non ne possiamo più, intervenga il Prefetto"

Ancora una volta il territorio dei lidi nord ravennati si trova isolato nei collegamenti tra Porto Corsini e Marina di Ravenna. Dopo i numerosi guasti che si sono susseguiti negli ultimi mesi - per i quali anche il sindaco Michele de Pascale è intervenuto riprendendo Start Romagna - venerdì mattina i residenti dei lidi nord si sono ritrovati nuovamente senza traghetto, in fase di riparazione.

"Il secondo traghetto è in fase perenne di riparazione pare da oltre 20 giorni al cantiere Orioli di Marina di Ravenna - lamentano dalla Pro Loco di Porto Corsini e dal Comitato cittadino dei lidi nord - In questo momento non è dato sapere nè il tipo di danno, nè i tempi per il ripristino del servizio che, ricordiamo, è un servizio pubblico ed essenziale in virtù del fatto che la viabilità in via Baiona è ancora inderdetta per i lavori sui due ponti. I cittadini e i lavoratori sono decisamente arrabbiati perché anche oggi si sono trovati con queste barriere, costretti a percorrere la Romea con persone arrivate in ritardo sul luogo di lavoro e a scuola. Ci rammarichiano per la superficialità di questa amministrazione nel sottovalutare gli appelli dei cittadini su questa problematica e non possiamo fare altro che richiedere al Prefetto di Ravenna di dedicare la sua attenzione e istituire un tavolo di confronto con le associazioni dei cittadini, a fronte di una amministrazione comunale latitante nonostante la nostra totale disponibilità a confrontarci e collaborare su tutte le questioni. Non è più tollerabile alcuna giustificazione, adesso ci servono solo i fatti concreti".