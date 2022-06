'Trail dall’Olmatello ai Calanchi', martedì modifiche alla viabilità a Faenza per la gara podistica

Martedì 28 giugno modifiche alla viabilità per a Faenza per una gara podistica. In occasione della quinta edizione della competizione podistica ‘Trail dall’Olmatello ai Calanchi’, martedì 28 giugno, dalle 17 alle 24, nel tratto di via Castel Raniero compreso tra via Rio Biscia e via Errano, senso unico di marcia con direzione Ravenna – Firenze.