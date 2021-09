Trambusto tra giovani in piazza Kennedy, Ferrero (FdI): "Ravenna città sempre meno sicura"

Momenti di trambusto giovedì sera in pieno centro a Ravenna dove, intorno alle 21.30, un gruppo di ragazzi in piazza Kennedy ha iniziato a discutere animatamente. Sono volate parole grosse e spintoni, con l'arrivo sul posto di Polizia locale e Carabinieri, ma a quel punto i giovani si erano già dileguati.

"Il fatto che sia avvenuto in centro storico, in una zona frequentata, fra locali e ristoranti, dimostra l’idea di totale impunità avuta dagli aggressori - commenta Alberto Ferrero, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia - Purtroppo Ravenna sta diventando una città sempre meno sicura, preda di bande di ragazzini che urlano, bivaccano, sporcano provocano risse e, purtroppo, nessuno fa niente. Il territorio deve essere controllato e le forze dell’ordine devono avere la possibilità di agire. La videosorveglianza può funzionare da deterrente se c’è qualcuno che sorveglia e, nel momento in cui si riprende qualcosa interviene rapidamente facendo vedere che “l’occhio della legge” e il “braccio della legge” lavorano in maniera coordinata. Le zone che spesso sfuggono al controllo sono tante: si potrebbe parlare di Piazza Baracca, della zona del Museo Nazionale, la zona stazione è quasi superfluo ricordarla. È necessario, in maniera coordinata fra tutte le forze dell’ordine, ivi compresa la Polizia locale, controllare costantemente il territorio. Solo in questa maniera si può mantenere l’ordine e garantire sicurezza. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo sempre sostenuto che una risposta possa essere quella del poliziotto, ma anche del vigile di quartiere, il quale pattugliando, controllando e conoscendo il quartiere di sua competenza, abbia la possibilità, anche fungendo da deterrente, di evitare determinati fatti".