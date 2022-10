Palestra della scienza: ‘La transizione energetica, quota 5.000 per lo Zero termico’

Sabato 22, dalle 16.30 alle 18, la Palestra della scienza, in via Cavour 7 a Faenza proporrà un incontro sul tema ‘La transizione energetica, quota 5.000 per lo Zero termico’, relatore Davide Pini del Dipartimento di chimica industriale dell’Università di Bologna. Il docente, sulla base di uno studio effettuato, illustrerà come la variabilità del clima nel tempo impatta sull’ambiente e quali strategie poter intraprendere per mitigare i cambiamenti climatici.

L’iniziativa, che fa parte del progetto ‘Sabato con noi alla Palestra delle scienze’ all’interno della rassegna regionale del Festival della cultura tecnica, è realizzata con il patrocinio del Comune di Faenza e il supporto de LA BCC.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al numero telefonico: 339.2245684