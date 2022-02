Transizione ecologica, un presidio ambientalista per chiedere l'abbandono delle fonti d'energia fossile

"La crisi climatica e ambientale che tutto il mondo sta vivendo dovrebbe indurre ad intraprendere senza indugio la via dello sviluppo delle fonti rinnovabili, della produzione diffusa e decentrata, dei piani di risparmio energetico e della tutela e valorizzazione del territorio e dei beni naturali. Al contrario, con pochissime eccezioni, il mondo politico e i poteri economici, raccontando un mare di bugie sulle cause dell’aumento delle bollette, spacciando il gas e il nucleare come possibili strumenti di transizione, e disprezzando gli scenari e le indicazioni che autorevolissime istituzioni scientifiche internazionali disegnano per il futuro, non solo si oppongono ad iniziare un progressivo ridimensionamento del modello estrattivista, ma ne propongono l’ampliamento e il potenziamento. Se questo disegno passerà, tutti gli obiettivi di riduzione delle emissioni, di contrasto al surriscaldamento e di lotta ai vari tipi di inquinamento verranno mancati, e fra un decennio la situazione sarà addirittura peggiorata rispetto all’attuale". Partendo da questa considerazione il Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”, insieme a Legambiente, alla Rete Emergenza Climatica e Ambientale dell’ Emilia Romagna e al movimento dei Fridays for Future di Ravenna, nell’ambito della Giornata di mobilitazione nazionale contro il gas e il nucleare, indice per sabato 12 febbraio, alle ore 10.30, un presidio in prossimità della centrale Eni di Casalborsetti.

"Bisogna che la società tutta e i movimenti in difesa della qualità della vita esprimano sempre di più la rivendicazione dell’abbandono delle fonti fossili, del modello di vita ad esse legato e delle operazioni di greenwashing, quelle cioè che cercano di spacciare per transizione ecologica ciò che in realtà va in senso esattamente opposto - prosegue il Coordinamento ravennate Per il Clima Fuori dal Fossile - Come, per citare uno dei principali esempi a noi vicini, la proposta di realizzazione a Ravenna dell’impianto di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (i cui lavori preliminari stanno già iniziando a Casalborsetti), che con tutta probabilità produrrà più emissioni di quante riuscirà a ridurne, come dimostrato in diversi altri luoghi del mondo, dove impianti analoghi si sono dimostrati fallimentari".