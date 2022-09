Transizione energetica, approvato all’unanimità l’ordine del giorno sui pannelli solari nelle scuole

Nella seduta di giovedì il consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Pannelli solari sulle scuole” presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale) e sottoscritto in corso di seduta da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare), Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia), Andrea Vasi (Pri), Massimo Cameliani (Pd), Francesca Impellizzeri (Ravenna Coraggiosa), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle), Filippo Donati (Viva Ravenna), Alberto Ancarani (Forza Italia Berlusconi per Ancarani-Primavera Ravenna). Sono intervenuti: Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia), Stefania Beccari (Pd), Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare).

Il documento impegna sindaco e Giunta "a valutare con attenzione la possibilità che un numero sempre maggiore delle “nostre” scuole ed edifici pubblici, inizi ad installare pannelli solari fotovoltaici, realizzando di fatto una vera e propria centrale elettrica diffusa senza precedenti; ad attivarsi, con le modalità ritenute più opportune, per fornire così un esempio di transizione ecologica per il Paese. I giovani ci chiedono di impegnarci per salvare il pianeta: iniziamo dalle scuole, è una cosa utile e riveste pure un valore simbolico assai elevato; a produrre una lista di strutture che possano ospitare impianti fotovoltaici".