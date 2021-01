Trasferta a Forlì per fare razzie di scarpe. Una delle ladre percepiva il reddito di cittadinanza

Da Ravenna a Forlì per mettere a segno una serie di furti al centro commerciale "Globo". Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due giovani romene, rispettivamente di 20 e 21 anni, con l'accusa di concorso in furto pluriaggravato e denunciato a piede libero tre complici, connazionali. L'operazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore Lucio Aprile, intensificati alla vigilia di capodanno nelle aree commerciali caratterizzate da più elevata presenza di persone per lo shopping natalizio, i poliziotti della Squadra Mobile erano di pattuglia al “Globo” di fronte il casello autostradale, per prevenire borseggi e taccheggi.

In effetti, dopo aver notato atteggiamenti sospetti di un gruppo di donne e uomini che si scambiavano reciprocamente segnali difficili da decifrare sul momento, i poliziotti hanno seguito due donne che stavano caricando diverse paia di scarpe all’interno di un mini van, al cui interno erano presenti altri due complici, pronti a darsi alla fuga. I poliziotti, resisi conto di quanto stesse accadendo, hanno bloccato le donne e chiesto loro spiegazioni sulla provenienza della merce. L’intervento degli uomini in divisa non è sfuggito ai complici, che hanno tentato di darsi alla fuga senza riuscirvi, a loro volta bloccati da un equipaggio delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale, prontamente intervenuto sul posto.

Sono state visionate quindi le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno documentato l’accaduto. Le ladre aveva rimosso dai capi rubati i dispositivi antitaccheggio. Dagli approfondimenti eseguiti sul conto delle arrestate, è emerso che avevano già collezionato una serie impressionante di denunce ed arresti per fatti analoghi. La ventenne aveva addirittura beneficiato del reddito di cittadinanza ed era stata denunciata per reati di falsità. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice che ha disposto anche il divieto di dimora in provincia; alle due donne è stato inoltre notificato il “foglio di via con divieto di ritorno” emesso dal questore, e non potranno rientrare a Forlì per i prossimi tre anni. Tutti e cinque sono stati infine sanzionati e dovranno pagare 3mila euro per l’inottemperanza alle misure anti-Covid.