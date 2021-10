Trasportava abusivamente una tonnellata di calcinacci in autostrada: denunciato

In autostrada, sulla diramazione ravennate della A/14 all’altezza di Bagnacavallo, un 38enne è stato denunciato dalle pattuglie della Sottosezione della Polizia stradale di Forlì perchè sorpreso a trasportare abusivamente oltre una tonnellata di calcinacci e altro materiale edilizio di scarto. Per l’uomo è scattata una multa da oltre 3.000 euro e il sequestro del mezzo, mentre per i rifiuti sono state attivate le procedure per il corretto smaltimento.