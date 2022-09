Trasporto pubblico, autisti in sciopero per otto ore: a rischio autobus e traghetto

Venerdì 16 settembre è in programma uno sciopero nazionale di 8 ore indetto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. In tale giornata potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto, che non sarà garantito nelle fasce orarie dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00.

All’origine dello sciopero la volontà di manifestare per richiedere interventi a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori. A precedente iniziativa di sciopero generale di 24 ore dello scorso 25 febbraio, l’adesione era stata del 52,90% nel bacino di Forlì-Cesena, del 49,24% nel bacino di Ravenna e del 41,03% nel bacino di Rimini.