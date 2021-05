Trasporto pubblico, inaugurato il nuovo deposito bus a Faenza

All’interno dell’area è stato realizzata anche la nuova sala ristoro per il personale di Start Romagna

E' stato inaugurato venerdì mattina a Faenza, in via Emilia Ponente 21, il nuovo deposito Mete, l'ente affidatario del servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna. La nuova area per il ricovero dei bus sarà a disposizione di Start Romagna, dal vettore Zaganelli del Consorzio Coerbus e dalla Cooperativa Riolo Terme.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti il Presidente di Mete e di Start Romagna, Roberto Sacchetti, il Direttore Generale di Start Romagna Giampaolo Rossi, il Direttore della Cooperativa Riolo Terme e consigliere delegato di Mete Davide Missiroli, il Direttore di Coerbus Roberto Massari, il Presidente di Coerbus Bruno Riccipetitoni e in rappresentanza del Comune di Faenza Pier Luigi Fallacara e l'ingegnere Silvia Vassura.

All'interno dell'area è stato realizzata anche la nuova sala ristoro per il personale di Start Romagna. Il nuovo deposito rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio nell'ambito del trasporto pubblico locale e riconferma la collaborazione tra Start Romagna e i vettori privati all'interno di Mete.