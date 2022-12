Trasporto pubblico locale, in arrivo quattro ore di sciopero: possibili disagi nel bacino romagnolo

L'azienda del trasporto pubblico locale Start Romagna informa che nella giornata di venerdì 16 dicembre è in programma uno sciopero generale di 4 ore indetto da Cgil e Uil che vedrà coinvolto anche il trasporto pubblico locale, soggetto a possibili ripercussioni. In particolare, il servizio non sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: nel bacino di Forlì-Cesena dalle 17:00 alle 21:00; nel bacino di Ravenna (compreso il traghetto) dalle 17:30 alle 21:30; nel bacino di Rimini dalle 9:00 alle 13:00. Ad analoga iniziativa di sciopero del 16 dicembre 2021 l’adesione era stata del 36,56% nel bacino di Forlì-Cesena, del 34,15% nel bacino di Ravenna e del 30,29% a Rimini.