Trasporto pubblico, revocato lo sciopero nel ravennate di lunedì

Le segreterie provinciali di CISL, UIL, USB e UGL hanno comunicato alle autorità competenti e a Start Romagna la revoca dello sciopero aziendale di 24 ore del personale nel bacino di Ravenna. "Ciò in virtù, è scritto nella comunicazione, a seguito dell’incontro conclusosi positivamente e svoltosi in modalità virtuale con Start Romagna, al termine del quale è stato raggiunto un accordo sui punti oggetto del confronto. L’azienda esprime soddisfazione perché si è evitato di compromettere il grande lavoro svolto, unitamente a tutti gli attori coinvolti, per garantire il trasporto degli studenti nel loro primo giorno di scuola" si legge in una nota di Start Romagna

