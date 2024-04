Trasporto pubblico in sciopero per 8 ore: possibili disagi su bus e traghetti

Lo sciopero nazionale di 4 ore del Trasporto pubblico locale proclamato per domani e indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti aumenta a 8 ore dopo la tragedia sul lavoro accaduta nella centrale idroelettrica di Suviana, nel bolognese. In tale giornata il servizio di trasporto pubblico e il servizio traghetto a Ravenna non saranno garantiti nelle seguenti fasce orarie: dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 21:30. Start Romagna si scusa per i possibili disagi che si potrebbero verificare. A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 4 ore indetto dalle stesse sigle sindacali il 17 novembre scorso, la percentuale di adesione era stata del 22,99% nel bacino di Forlì-Cesena, del 25% nel bacino di Ravenna e del 16,48% nel bacino di Rimini.