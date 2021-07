Trasporto pubblico, un solo biglietto 'treno+bus' per arrivare a Marina di Ravenna

E' disponibile il 'Marina di Ravenna Link', il nuovo servizio di Trenitalia Tper e Start Romagna che consente di viaggiare con un unico titolo di viaggio da qualunque stazione per la località della costa ravennate. Il biglietto integrato treno regionale + bus è acquistabile sui canali di vendita di Trenitalia Tper e Trenitalia. Digitando Marina di Ravenna come stazione di arrivo o di partenza, il sistema proporrà in automatico la migliore soluzione di viaggio per la data e l’ora prescelta.

Ogni giorno fino a 41 treni regionali collegano Bologna a Ravenna, località di interscambio col bus, in circa un’ora e 10. Il servizio, effettuato prevalentemente con i nuovi treni regionali Rock e Pop, garantisce 34 mila 800 posti, calcolati in base alle normative sanitarie attuali che stabiliscono una capienza massima dell’80% dei posti omologati (a sedere + in piedi). Dalla stazione ferroviaria della città dei mosaici, fino al 14 settembre, 54 bus giornalieri in coincidenza con i treni percorrono in poco più di 20 minuti il lungomare, da e per tutti gli stabilimenti balneari.