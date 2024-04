Trasporto scolastico, l'assessore: "Servizio complesso e varie carenze nei primi anni"

Varie carenze nei primi quattro anni di convenzione, mentre nell'ultimo il servizio è stato "regolare". Rispondendo martedì in Consiglio comunale a una interrogazione di Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna, l'assessore alla Mobilità, Gianandrea Baroncini, fa il bilancio sul servizio di trasporto scolastico, dopo l'aggiudicazione nel 2019 da parte dell'agenzia regionale Intercenter alla Scoppio Autolinee società di Gioia del Colle, in Puglia. E ora la convenzione è in scadenza a giugno. Si tratta di un servizio complesso, con 24 linee, spiega, e spostamenti non solo di entrata e uscita, anche per mensa e per palestre. Il che, unito alla estensione territoriale, genera un "numero importante di chilometri".

I controlli, prosegue, sono previsti dalla normativa e l'organizzazione è a carico dell'amministrazione in funzione delle iscrizioni, mentre in corso d'anno vengono gestiti il contatto, le iscrizioni fuori termine e le rinunce. In questi cinque anni, conferma Baroncini, ci sono state alcune carenze: in primis c'era una "scarsa conoscenza" del territorio che ha determinato "alcune criticità"; durante il covid è stato garantito, con le restrizioni di capienza dei mezzi, un "maggiore numero di linee" con autisti e accompagnatori. Dopo di che ci sono state le difficoltà legate proprio al reperimento di autisti che ha costretto a "rivolgersi a un altro soggetto" per alcune linee. La situazione si è poi normalizzata entro la fine del 2022 e nell'ultimo anno, conclude l'assessore, il servizio è stato "regolare".

Serve "una svolta" con il "nuovo appalto da almeno 650 milioni", chiede Ancisi, sottolineando che la gara "deve essere tale che vi concorrano più soggetti. Se partecipa uno solo", come avvenuto nel 2019, "sono gare sbagliate, a cui nessuno concorre perché si sa chi vince". Con conseguenze anche sui controlli, conclude il civico. (fonte: Dire)