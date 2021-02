"Trasporto speciale" al Porto: si sposta un capanno con la tecnologia del computer

Il trasporto è stato effettuato per la prima volta tramite nave e non con un pontone attrezzato

Si è svolto nei giorni scorsi nel Porto di Ravenna il trasporto speciale e il posizionamento di un capanno di oltre 65 tonnellate, spostato dall’interno del porto alla diga forenea di Marina di Ravenna. Il trasporto è stato effettuato per la prima volta tramite nave e non con un pontone attrezzato.

Responsabile di tutta la manovra è stato il capo pilota della corporazione di Ravenna, comandante Roberto Bunicci, che per oltre due ore ha tenuto l’imbarcazione ferma sulle macchine sincronizzando i movimenti di due gru da 120 tonnellate per centrare l’ammainata sui pali già posti a fondale marino e posizionati a 25 metri dalla scogliera dei moli foranei. Per la perfetta riuscita dell’operazione il comandante Bunicci si è avvalso del PPU - Portable Pilot Unit - come supporto tecnologico in grado di riprodurre tutta la manovra al computer.