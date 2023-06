Trattamenti antizanzare dopo l'alluvione: riprogrammati gli interventi rimandati a causa del maltempo

Nelle località di Borgo Masotti, Camerlona, Conventello, Grattacoppa, Torri e Sant’Alberto gli interventi straordinari antizanzara programmati dall’Amministrazione comunale e da Azimut per fronteggiare lo sviluppo di zanzare collegato alla recente alluvione, saranno effettuati nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 giugno (tra mezzanotte e le 6). A causa del maltempo, spiegano dal Comune, non è stato infatti possibile effettuarli, come precedentemente programmato, nella notte tra il 5 e il 6 giugno.

La cittadinanza è invitata ad adottare alcune precauzioni: evitare che persone o animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato durante il trattamento;

tenere in casa gli animali durante l’intervento ed evitare che escano nelle 3 ore successive; tenere chiuse porte e finestre negli orari indicati; evitare di lasciare la biancheria esternamente ad asciugare; evitare il consumo di frutta e verdura raccolta dai propri campi per almeno tre giorni oppure assicurarsi di lavare accuratamente tali prodotti.

Oltre alle attività straordinarie, proseguono quelle ordinarie di contenimento delle zanzare a livello antilarvale su suolo pubblico, per mezzo di trattamenti larvicidi in tutti i pozzetti presenti in ambito pubblico e trattamenti specifici in ambito naturale. Prosegue anche il costante monitoraggio e trattamento preventivo delle infestazioni.

Prevedendo una intensa presenza di zanzare a seguito dei fenomeni alluvionali, al fine di coadiuvare e non vanificare gli interventi in ambito pubblico, si raccomanda alla cittadinanza di attuare le prescrizioni già vigenti in ambito privato, come da ordinanze in vigore. In particolare si raccomanda di eseguire un costante trattamento periodico delle proprie aree di competenza, ogni 15 giorni circa, utilizzando il prodotto larvicida distribuito gratuitamente, adottando comportamenti preventivi e consapevoli per l’eliminazione e il contenimento delle infestazioni di zanzare.

I prodotti antilarvali sono in distribuzione gratuita in queste sedi: Uffici decentrati di Ravenna (via Maggiore 120 – 0544/482044, viale Berlinguer 11 – 0544/482815 e via Aquileia 13 – 0544/482323) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14 alle 17; Ufficio decentrato di Sant’Alberto (via Cavedone 37 – 0544/485690) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30; Ufficio decentrato di Mezzano (piazza della Repubblica 10 – 0544/485670) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30; Ufficio decentrato di Piangipane (piazza XXII Giugno 6 – 0544/485750) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30; Ufficio decentrato Roncalceci (via Sauro Babini 184 – 0544/485710) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30; Ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli (via Pistocchi 41/A – Tel. 0544/485771) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30; Ufficio decentrato Castiglione (via Vittorio Veneto 21 – 0544/485731) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30; Ufficio decentrato Del Mare (Largo Magnavacchi 5 – ex piazzale Marinai d’Italia 19, Marina di Ravenna – 0544/485790) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.