Travolto dal Lamone durante l'alluvione: faentino incontra gli 'angeli del mare' che lo hanno salvato

In occasione dei 158 anni dalla fondazione del corpo delle Capitanerie di Porto, celebrata giovedì anche nella sede della Direzione Marittima di Ravenna, c'è una storia a lieto fine che unisce la città di Rimini a quella di Faenza. Anche i militari della Guardia costiera riminese, infatti, hanno offerto il loro aiuto concreto durante la violenta alluvione di maggio, riuscendo a salvare un faentino di 65 anni.

Tutto è accaduto tra il 16 e il 17 maggio: il sottocapo Vito Antonio Calalbrese, l'aiutante Daniele Paracolli, il comune Nicola Netti e il sottocapo aiutante Desiderio Marullo erano infatti partiti da Rimini per raggiungere una Faenza messa in ginocchio dall'esondazione. Quella notte i militari si sono imbattuti nel signor Luigi che era tornato a casa per portare in salvo la suocera e, con la sua auto, era stato travolto dalle acque del Lamone. Rimasto bloccato, il faentino era riuscito ad aggrapparsi al veicolo e dopo oltre un'ora era stato individuato dai soccorritori, a loro volta messi in difficoltà dalla furia del fiume e costretti ad abbandonare il proprio mezzo. Con gli altri mezzi di soccorso bloccati, i militari della Capitaneria di Porto hanno dato in tutti i modi assistenza al 65enne e solo dopo diverse ore sono riusciti a guadagnare la riva, stremati ed infreddoliti.

Durante la cerimonia per l'anniversario della Capitaneria, il comandante di Rimini Giorgia Capozzella ha elogiato i militari autori del salvataggio: "Da professionisti quali siete - ha detto il comandate - avete mantenuto la calma. Mi ha colpito in particolare il modo con cui avete tenuto i nervi saldi, nonostante la vostra vita fosse appesa a un filo. Grazie a voi, oggi il signor Luigi è qui con noi. Lei, signor Luigi, lei quella notte si è imbattuto nei nostri angeli del mare che erano in trasferta sulla terraferma".