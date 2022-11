Tre medici di famiglia lasciano i loro ambulatori: chi sono i sostituti e come sceglierli

Vari cambi tra i professionisti di Ausl Romagna. La dottoressa di Classe Alessandra Guerra cesserà la propria attività, quale medico di medicina generale, a far data dal 1 dicembre 2022. Contestualmente verrà sostituita dal dottor Giorgio Ravaglia che subentrerà nel medesimo ambulatorio di Classe in favore di tutti gli assistiti della dottoressa Guerra. Pertanto, per coloro che intendono mantenere il dottor Ravaglia nulla è richiesto, mentre si confermano le modalità operative per poter effettuare la scelta di un altro medico tramite: fascicolo sanitario elettronico, posta elettronica a sportello.unico.ra@auslromagna.it, telefono per appuntamento 0544286312 oppure 0544286661.

Anche la dottoressa Alessandra Medolla e il dottor Ezio Egisto Valbonesi cesseranno la propria attività in favore degli assistiti di San Pietro in Vincoli a far data, rispettivamente, dal 28 novembre 2022 e dal 1 dicembre 2022. A far data dal 28 novembre 2022 avvierà la propria attività, quale medico di medicina generale, la dottoressa Valentina Fiammenghi che opererà presso la Casa della Salute di San Pietro in Vincoli e presso l’ambulatorio di Roncalceci di Via Sauro Babini 240F. Inoltre, con decorrenza dal 16 gennaio 2023, presso la Casa della Salute di San Pietro in Vincoli prenderà avvio l’attività del medico di medicina generale la dottoressa Alice Stampa. Si è già provveduto a informare i cittadini attraverso l’invio di messaggio telefonico informativo e si ricorda che la scelta del medico di medicina generale può essere effettuata tramite gli strumenti di cui sopra.