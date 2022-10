Tre "baciati dalla fortuna" nel ravennate: vinti 30mila euro al '10 e Lotto'

Il 10eLotto premia l'Emilia Romagna, in particolare la provincia di Ravenna, con vincite complessive per 30mila euro. Come riporta Agipronews, a Lugo nei giorni scorsi sono stati centrati tre "7 Oro" da 10mila euro ciascuno. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 21,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,9 miliardi dall'inizio dell'anno.