Tre "bellissime" mamme di Ravenna protagoniste a Sanremo

Quaranta Mamme Miss e alcuni protagonisti dei concorsi “il Babbo più Bello d’Italia”, Miss Nonna”, “Miss Suocera” e “la Supercoppia Italiana”, in compagnia di Paolo Teti all’ideatore e Patron dei concorsi, nel cuore della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana sono stati a Sanremo, ospiti di diverse reti televisive e radiofoniche italiane e straniere, per parlare dei concorsi.

Le Miss e i Mister, dopo gli impegni in Piazza Colombo, indossando le loro fasce e “baciati” da una giornata fredda ma ricca di sole per la gioia di tantissime persone si sono concessi alle classiche foto di rito nel piazzale antistante il Teatro Ariston, con i personaggi dello spettacolo e delle tantissime persone presenti in questi giorni della Città dei Fiori.

A Sanremo erano presenti anche tre bellissime ravennati: Grazia Dione, 67 anni, di Marina di Ravenna, “Miss Mamma Italiana Evergreen 2018”; Adriana Pino, 63 anni, di Savarna, “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2022; Sandra De Caro, 61 anni, commerciante, di Ravenna “Miss Suocera Glamour 2022.