Tre "bellissime" ravennati premiate al concorso Miss Mamma Italiana Evergreen

Nell’area eventi dell’Hotel Union di Riccione, domenica 25 settembre si è svolta la Finale di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2022”. 20 le mamme finaliste, che hanno prima sfilato in abito elegante poi hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in varie prove creative e/o sportive), che rappresentasse al meglio la loro personalità.

“Miss Mamma Italiana Evergreen 2022” è Viviana Aldrigo, 57 anni, operatrice socio sanitario, di Este (Padova), mamma di Cristina di 30 anni. Ma tra le premiate ci sono anche tre bellissime ravennati: “Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint” Antonella Burattoni, 63 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Mattia di 41 anni; “Miss Mamma Italiana "Evergreen Solare” Adriana Pino, 63 anni, casalinga, di Savarna, mamma di Andrea, Giulia e Francesco, di 35, 32 e 25 anni; “Miss Mamma Italiana Simpatia” Claudia Sangiorgi, 69 anni, insegnante, di Marina Romea, mamma di Umberto di 36 anni.