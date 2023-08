Tre furti nello stesso condominio, i ladri colpiscono ai piani alti

Ondata di furti in diverse zone della città. In particolare ad essere stato colpito recentemente è stato un grande condominio di via Boezio, non lontano dalla Rocca Brancaleone a Ravenna. Qui si contano ben tre furti ai piani più alti dell'edificio, come il quarto e il quinto, tutti nella stessa scala. In via di quantificazione il bottino, che tuttavia non dovrebbe essere di alto importo. I furti hanno destato molto allarme in zona, sono intervenute le forze dell'ordine.