Tre info point Hera per il ritiro dei kit per il porta a porta a Castel Bolognese

Per i cittadini delle zone di Castel Bolognese servite dalla raccolta porta a porta che a causa dell’alluvione hanno i bidoncini danneggiati o smarriti, Hera allestisce tre info point In Piazzale Poggi, di fronte alla biblioteca, sotto il Loggiato di fronte agli uffici comunali, dove si potranno ritirare le nuove dotazioni venerdì 7, martedì 11 e venerdì 14 luglio dalle 8 alle 12.30.

I kit per il porta a porta si possono ritirare anche alla stazione ecologica di via Canale 466, che da sabato scorso 1° luglio osserva il consueto orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 12.30. Le attività che hanno bisogno di nuovi contenitori devono invece inviare alla mail dedicata all’indirizzo: differenziatacastelbolognese2021@gruppohera.it.

Si ricorda che dal 1 luglio anche il ritiro a domicilio dei rifiuti è tornato alla normalità, con le limitazioni di quantità e pezzi previste dal regolamento comunale (per i dettagli, consultare la app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android e integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it), Il ritiro si prenota come sempre al Servizio Clienti di Hera 800.999.500, numero verde gratuito da telefono fisso e cellulare attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; il sabato dalle 8 alle 18.