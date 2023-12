Tre mesi gratis in palestra per tornare a fare attività fisica: una promozione per gli over 70

Il 94% delle persone di età superiore ai 70 anni non svolge nessuna attività fisica, nonostante ne siano noti i vantaggi per la salute. Benefici che vanno da una vita più lunga a una migliore qualità della vita (resistenza, forza, umore, flessibilità, qualità del sonno, funzione mentale). Proprio per promuovere un sano stile di vita, la palestra ravennate Now Gym invita tutti i suoi clienti a portare i propri parenti over 70 a migliorare il loro stato di salute e mentale, iniziando a muoversi in palestra. Una promozione che prevede 3 mesi gratuiti per tutti gli over 70 che vengono accompagnati da un loro parente iscritto a Now Gym. L'offerta è partita già a dicembre e sarà attiva senza data di scadenza.