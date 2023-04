Cura del cancro al polmone: Ravenna a confronto con l'Università del Colorado

Un'importante occasione di confronto tra professionisti del territorio e alcuni tra i massimi esperti del trattamento del tumore al polmone. Il 27 aprile, il 4 e il 18 maggio l'Oncologia di Ravenna, diretta dal dottor Stefano Tamberi, prende parte a tre seminari online nei quali si confronteranno medici ospedalieri, il gruppo multidisciplinare della patologia polmonare di Ravenna e i colleghi dell’Università del Colorado, negli Stati Uniti.

Sarà occasione, spiega in un comunicato l'Ausl Romagna, per discutere dei diversi tipi di casi clinici in diversi stadi della malattia, "che permetterà di migliorare i nostri trattamenti ma soprattutto che rende testimonianza dell’elevato livello assistenziale e di ricerca dell’oncologia di Ravenna in questo settore". L’evento è stato organizzato dalla dottoressa Chiara Bennati, responsabile del gruppo multidisciplinare della patologia toracica, con il dottor Manolo D’Arcangelo, responsabile dell'unità di studi di fase I dell’Oncologia di Ravenna.

Del gruppo di patologia oncologica polmonare fanno parte: Maria Teresa Minguzzi, Mattia Gentilini, Silvia Lo Monaco, della Radiologia di Ravenna; Simona Eleuteri della Radiologia di Faenza; Nazario Teodorani della Radioterapia Irst di Ravenna; Desideria Argnani e Guido Caroli della Chirurgia Toracica; Christian Gurioli e Martina Marchi della Pneumologia; Sofia Noisser e Luca Saragoni dell'Anatomia patologica.