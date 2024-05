Trekking a cavallo in Spagna: aperte le selezioni del progetto Erasmus per 5 giovani

E' aperta la selezione di 5 giovani, interessati a partecipare a uno scambio giovanile finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo delle aree rurali e delle competenze imprenditoriali dei giovani, attraverso una formazione sul tema del turismo esperienziale e dell'equiturismo (trekking a cavallo). L'iniziativa fa parte del progetto Erasmus+ “Equestrian Tourism” e si svolgerà dal 29 maggio al 7 giugno 2024 a Pasarón de la Vera (Extremadura) in Spagna, coinvolgendo giovani provenienti da Italia, Spagna, Estonia, Portogallo, Slovacchia e Croazia.

Il progetto "Equestrian Tourism"

A seguito della pandemia di Coronavirus, si è cominciato a valorizzare e incentivare il turismo lento, una nuova filosofia che pone l’attenzione sui dettagli e accompagna il turista attraverso un viaggio alla scoperta di luoghi nascosti, culture diverse e prodotti locali, nel pieno rispetto dell’ambiente, il tutto procedendo con calma e lentamente in modo da cogliere ogni straordinario particolare. Per sopravvivere alla crisi, infatti, il settore turistico ha iniziato ad adottare nuove strategie di sviluppo, promuovendo il turismo domestico nelle zone rurali. In questo contesto, il turismo esperienziale gioca un importante ruolo e offre opportunità di sviluppo in molte aree ad alto potenziale, contrastando uno dei principali problemi che attualmente affliggono il contesto europeo, ovvero lo spopolamento delle aree rurali.

Attraverso il programma Erasmus+, giovani provenienti da sei paesi (Italia, Spagna, Estonia, Portogallo, Slovacchia e Croazia) avranno l'opportunità di formarsi sul tema dell'equiturismo, partecipando a uno youth exchange che prevede dibattiti, workshop, gruppi di lavoro, nonché attività più interattive come laboratori gastronomici, attività sportive e culturali all'aperto, tour turistici, visite ad aziende agricole e centri ippici promotori di itinerari di equiturismo. Gli obiettivi del progetto sono:

- promuovere lo scambio culturale e la comprensione reciproca tra giovani provenienti da diversi paesi europei attraverso la partecipazione ad attività legate all'equiturismo;

- promuovere la sostenibilità e la consapevolezza ambientale sottolineando l’importanza della preservazione della natura;

- rafforzare le competenze interculturali e linguistiche dei giovani lavorando in team con persone di diverse nazionalità;

- promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità fornendo accesso ad attività legate all'equiturismo;

- aumentare l'occupabilità dei giovani fornendo loro esperienza nel settore del turismo equestre, compresi aspetti quali la gestione delle strutture, l'organizzazione di eventi e la cura dei cavalli.

Chi sono i partecipanti ideali?

Giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in Italia (preferibilmente a Russi), con una discreta conoscenza della lingua inglese, che siano interessati alle tematiche del progetto e che siano disposti a partecipare attivamente a tutte le attività previste dallo scambio giovanile. Si cercano persone dotate di spirito di squadra e mentalità aperta, capaci di lavorare in contesti internazionali e disposte a condividere la propria esperienza nella propria comunità. Nella scelta dei candidati si terrà in considerazione la gender balance.

Informazioni importanti

Il progetto è sostenuto finanziariamente dal programma Erasmus+: il vitto, l’alloggio, la formazione e le spese di viaggio sono coperti dal programma nei giorni del progetto. Le spese di viaggio saranno rimborsate ai partecipanti dall'organizzazione ospitante – fino a un importo massimo di € 275,00 – previa presentazione dei giustificativi di viaggio da e per la destinazione dell'incontro (biglietti di mezzi pubblici, carte d'imbarco, fatture, ecc.). Il partecipante dovrà quindi conservare tutti i titoli di viaggio e consegnarli/inviarli all'organizzatore del progetto secondo le sue istruzioni.

Seguendo le linee guida del Programma Erasmus+, il viaggio potrà essere effettuato dai partecipanti entro un massimo di 4 giorni dalle date del progetto (arrivo massimo 2 giorni prima del progetto e partenza massimo 2 giorni dopo il progetto). Durante i giorni aggiuntivi, i partecipanti dovranno autonomamente provvedere alle spese per il vitto e l'alloggio.

Come candidarsi

Inviare il curriculum e una lettera motivazionale sul perché si intende partecipare allo youth exchange a cultura@comune.russi.ra.it. Scadenza per la presentazione delle domande: 12/05/2024.